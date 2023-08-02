Экс-тренер Шахтера добыл очередной титул – судьбу трофея решали в дополнительное время
Пномпень Краун под руководством украинца Олега Старинского выиграл Суперкубок Камбоджи.
В матче за Суперкубок Камбоджи соперником Пномпень Крауна стала Висаха. В основное время команды сыграли вничью 1:1, а всю борьбу перенесли в овертайм. Подопечные Олега Старинского смогли вырвать победу на 110 минуте.
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Команда украинского специалиста во второй раз выиграла Суперкубок Камбоджи. Ранее Пномпень Краун добывал Кубок лиги Камбоджи, а также титул чемпиона страны. В общем Старинский получил шесть титулов во главе камбоджийской команды.
Напомним, что Олег Старинский работал в Шахтере U-19 и юниорской сборной Малайзии. Пномпень Краун тренер возглавляет с 2020 года.
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