Новичком Полесья Сергеем Чоботенко интересуются два представителя австрийской Бундеслиги, сообщает FootballHub.

Полесье объявило о подписании экс-защитника Динамо и Шахтера

26-летнего защитника хотели бы видеть в своем лагере венская Аустрия и Хартберг.

По информации источника, клубы активно заинтересовались Чоботенко после прекрасно проведенного спарринга с местным Рапидом на летних сборах Полесья. Тогда команда Калитвинцева расписала ничью с титулованными австрийцами (1:1), а Чоботенко успешно отыграл тайм, нейтрализовав экс-звезду Шальке Гвидо Бургшталера. После этого матча скауты обеих команд и начали активно присматриваться к защитнику житомирского клуба.

К слову, Сергей не попал в заявку на дебютный поединок Полесья в УПЛ против Вереса (2:0).

Напомним, Чоботенко – воспитанник Динамо, где и начал взрослую карьеру. За главную команду киевлян не провел ни одного матча, выступая преимущественно за молодежку. В 2017-м перебрался в Шахтер. Фонсека подпускал его к главному составу, но, в конце концов, все закончилось арендой в Мариуполь. В 2019-м стал полноценным игроком азовцев и провел за команду из "города Марии" три сезона. В Полесье перешел в июне 2023-го после сезона в Колосе, и подписал контракт на три года. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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