Экс-звезда Реала нашел новый клуб – осталось подписать контракт
27 июля 11:21 - Читати українською
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес продолжит карьеру в бразильском первенстве.
Хамес Родригес в ближайшее время должен стать игроком Сан-Паулу, сообщает Фабрицио Романо.
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Колумбиец имеет устную договоренность с клубом и уже вылетел в Бразилию, а соглашение закроют после согласования окончательных деталей контракта.
Сейчас Хамес находится без клуба, поскольку разорвал соглашение с Олимпиакосом еще в апреле. В общем, Родригес сыграл за греков 23 матча, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.
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