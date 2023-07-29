Бразильский полузащитник Фред, контракт которого принадлежит Манчестер Юнайтед, может продолжить карьеру в составе римского Лацио.

Римский Лацио рассматривает вариант с подписанием бразильского полузащитника Манчестер Юнайтед Фреда, в свое время выступавшего в составе донецкого Шахтера.

Сосьедад экстренно ищет замену Силви – в Испанию может отправиться бывший одноклубник Миколенко

Как сообщает издание Sky Sport Italia, "орлы" активно ищут замену своему лидеру Сергею Милинковичу-Савичу, который перебрался в Саудовскую Аравию – главным кандидатом на вакантное место в центре поля называют именно Фреда.

Манчестер Юнайтед хочет получить за полузащитника, контракт с которым рассчитан до лета 2024, 15 миллионов евро. Впрочем, в конкурентах у Лацио будет Галатасарай, который уже делал первое предложение по бразильцу, но получил отказ.

В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 35 матчей в составе "красных дьяволов", в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

Изгнанники Реала и Барселоны, чемпион мира, Рамос, богатый из МЮ и друг для Цыганкова – 15 лучших свободных агентов