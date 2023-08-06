Экс-звезда Шахтера спас от поражения, забив на 90+9, бывший игрок Динамо был удален – видео гола
Интернасьонал разошелся миром с Коринтиансом (2:2), а Луис Адриано спас свою команду от поражения.
Чемпионат Бразилии 2023, 18-й тур
Интернасьонал – Коринтианс – 2:2
Голы: Бруну Энрике, 18, Луис Адриано, 90+9 – Ренато Аугусто, 13, Фабио Сантос, 86, (пен.)
В первом тайме команды обменялись голами Ренато Аугусто и Бруну Энрике, а под конец игры Фабио Сантос вывел Коринтианс вперед.
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Интернасьонал имел немного времени, чтобы отыграться, но экс-хавбек Динамо Карлос Де Пена получил вторую желтую в компенсированное время. Впрочем, это тоже не помешало сравнять счет – Луис Адриано на 90+9 в красивом прыжке замкнул навес Эннера Валенсии.
Таким образом, Интернасьонал набрал 24 очка и расположился на 10 месте, а Коринтианс с 20 пунктами остался четырнадцатым.
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