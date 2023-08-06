"Это из-за наших ошибок": Кучер – о победе над Полесьем и потенциальной замене Довбика
Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер дал оценку матчу с Полесьем во втором туре чемпионата Украины.
"Прежде всего скажу, что для нас получилась трудная игра. Первая игра внутреннего сезона, очень эмоциональная игра. Было видно, что есть желание, но было много ошибок в простых ситуациях.
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Ошибались даже в моментах, когда встречались с мячом. Мы вели в счете 1:0, после чего нужно было забить второй мяч. Тогда не было бы нервов в конце, игра перешла бы в более спокойное русло. Но ведь и наш соперник понимал, что ему надо делать. В конце он начал грузить мяч вперед, приобретать стандарты. Штрафной, пенальти.
Это из-за наших ошибок. Мы обрезались, кто-то падал, скользил. При этом я не хочу умалять заслуг соперника. Надо понимать, что очень хорошая команда вышла из Первой лиги и сегодня играла против нас. Их тренер умеет ставить игру, команда носит характер, очень хорошо умеет обороняться. Они искали свой шанс в конце и нашли. Но для нас все хорошо закончилось, забили нужный нам гол, Бабенко попал как следует. Как говорится, везет сильнее.
Форвард? Будем смотреть, анализировать, кто будет лучше выглядеть, кто будет в лучшей форме. Третьяков пропустил некоторое время на собрании, у него было повреждение, нужно некоторое время, чтобы набрать кондиции функционально. Тогда он будет действовать лучше. У нас есть Кивинда, есть Танчик, есть кому сыграть. Будем искать варианты", – цитирует Кучера пресс-служба СК Днепр.
Напомним, СК Днепр-1 в матче второго тура УПЛ минимально обыграл Полесье (2:1). Днепряне проводили первый матч после перехода Артема Довбика в испанскую Жирону.