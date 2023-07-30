Бразильский нападающий и украинец вместе перешли в Арсенал из Манчестер Сити. Оба игрока были выбраны пресс-службой "канониров" для интервью, где им нужно было ответить на вопросы в течение пяти секунд. Однако запись прервала сирена скорой, прозвучавшая неподалеку.

"8 марта папы дома не ждите": Зинченко трогательно рассекретили пол второго ребенка

После нескольких секунд молчания Жезус обратился к Зинченко и пошутил на тему травматичности Александра: "Это твое такси". Украинский защитник оценил шутку и улыбнулся.

Напомним, что Зинченко продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в мае. Он не участвовал в товарищеских матчах перед стартом сезона. Всего из-за повреждений Александр пропустил 17 встреч Арсенала в прошлой кампании.

Золоті 80-ті: коли бос Ярмоленка був пацаном, у Вердері пили по 100 грамів, Марадона не підсів на наркоту і ще 27 фото