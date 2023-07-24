"Для меня большая честь стать игроком такого великого клуба. Я знаю, что Динамо уже много лет регулярно участвует в еврокубках и достигает заметных результатов, а также то, что оно является абсолютным лидером в своем чемпионате.

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Я также поговорил со своим бывшим тренером, который привел меня в Шахтер, Игорем Йовичевичем. Он подтвердил, что Динамо – прекрасный выбор для продолжения моей футбольной карьеры и перехода на более высокий уровень. Я не могу дождаться, когда надену синюю футболку и впервые сыграю за Динамо. Могу пообещать болельщикам, что сделаю все возможное, чтобы оправдать мой трансфер", – цитирует Михайличенко пресс-служба Динамо.

Напомним, Андерлехт якобы просил у Шахтера 2,5 млн евро за полноценный выкуп кандидата в сборную Украины, а сейчас Transfermart пишет о всего 800 тысячах компенсации от Загреба. Михайличенко провел сильный прошлый сезон за "горняков" во главе с Йовичевичем – 32 матча, 2 гола и 5 ассистов.

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