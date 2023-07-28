В пятницу, 28 июля, Ювентус был исключён УЕФА из розыгрыша Лиги конференций в сезоне 2023/24 из-за финансовых махинаций. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Сообщается, что европейский футбольный союз также оштрафовал туринский клуб на 20 миллионов евро. 10 млн евро из этой суммы будут условными и останутся такими только в том случае, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 не будет нести в себе финансовых нарушений.

Напомним, что прошлой зимой правительство Ювентуса подало в отставку из-за продажи и покупки игроков по искусственно завышенным ценам.

Место Ювентуса в Лиге конференций займёт Фиорентина, которая по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла 8 место в турнирной таблице.

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