"Много, много эмоций. Я доволен первым таймом. Понимаю, что это была первая историческая игра в УПЛ для нашего клуба, было психологически тяжело. Самое главное – это счет. Было много ошибок. Я другого и не ожидал. Двигаемся дальше. Очень и очень много эмоций.

"Тревожный" дебют Полесья в УПЛ в видеообзоре матча с Вересом – 2:0

За счет чего удалось выиграть? Много компонентов. Это и скорость в первом тайме, индивидуальное мастерство, особенно игровая дисциплина. Уверен, что команда может играть лучше. Работаем.

Удаление Гитченко? Это повлияло на игру. Мы перестроились. Сам момент я не видел. Мне понравилось, как команда дисциплинированно играла в обороне. Немножко не хватило быстрой атаки, предпосылки для этого были, но не буду гневить Бога", – поделился Калитвинцев в эфире MEGOGO.

Напомним, что Полесье в своем первом матче в истории в УПЛ переиграло Верес (2:0).

Полесье ворвалось в УПЛ уверенной победой над Вересом – первые гол, удаление и воздушная тревога сезона