"Карьера Коноплянки идет на спад": в Саудовской Аравии объяснили, почему отказались от трансфера украинца
Тренер Аль-Раеда Мариуш Шумудике признался, что Евгений Коноплянка мог стать его подопечным.
"Коноплянка был в моем списке, но я отказал ему. Агент предлагал мне его, однако совместно с тренерским штабом мы пришли к решению, что он нам ничем не сможет помочь.
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Возможно, Евгений еще покажет что-то в Клуже, но его карьера идет на спад, это понятно", – приводит слова Шумудике Digisport.
Напомним, что Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. Прошлый сезон Евгений провел в Краковии, сыграл 28 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.
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