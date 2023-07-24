Как стало известно Футбол24 из надежных источников, этим летом 34-летний хавбек имел шанс вернуться в Карпаты.

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Мирон Маркевич дал устное согласие на переход, финансовые условия не имели значения. Но в последний момент Карпаты отказались от этой идеи. Теперь Габовда близок к завершению карьеры. Ветеран не скрывает своего разочарования. "Папа, у нас была мечта. Бог видит, я сделал все от себя зависящее. К сожалению, извини..." – написал Габовда в соцсетях, прикрепив видео и фото фанатов Карпат.

Хавбек является воспитанником "львов", но за 2 периода наиграл всего 19 матчей, отличился 3 голами. Кроме этого, на Родине Юрий выступал за Кривбасс, Таврию, Рух. Из зарубежных клубов – венгерские Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен, белорусские Гранит, Динамо Минск, Торпедо БелАЗ, чешские Дуклу и Сокол Гостоунь. Дядя Янош Габовда также имел честь носить футболку Карпат, но, к сожалению, умер еще в 1986 году (отец в 2019-м).

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