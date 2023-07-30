"Львы" в ближайшее время должны усилить состав еще одним легионером.

Бразилец Кауан Марлон уже находится в расположении команды и смотрел на победу "львов" в стартовом матче Первой лиги, сообщает Спортивка.

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18-летний хавбек уже попрощался с бывшим клубом – Кармополиша: "Спасибо, Кармополиш. Я пойду по новому пути. Благодарность всему клубу и моим товарищам по команде. Большое спасибо".

Интересно, что официально Карпаты еще не сообщали о подписании игрока. Если трансфер состоится, то Кауан станет третьим иностранным новичком "львов" этим летом.

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