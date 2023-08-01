Крайний срок летнего трансферного окна в элитных лигах Европы – 1 сентября, тогда как клубы Саудовской Аравии могут подписывать новичков до 20 сентября. Это значит, что клубы ближневосточных стран смогут заниматься трансферами после того как окно в Европе уже будет закрыто.

Ливерпуль выбрал нового капитана – провал сезона 2022/23 получил повязку

"Влияние Саудовской Аравии в настоящий момент просто огромно. Самое худшее в этой ситуации то, что трансферное окно в Саудовской Аравии открыто на три недели дольше. Если я прав, я слышал что-то подобное. Европе это не поможет. Нам придется научиться с этим справляться. УЕФА и ФИФА должны найти решение для этого", – цитирует Клоппа ВВС.

Ливерпуль летом пострадал от переездов игроков в Саудовскую Аравию – Аль-Иттифак подписал Джордана Хендерсона, а Аль-Иттихад – Фабиньо. Также Роберто Фирмино перешел в Аль-Ахли.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків