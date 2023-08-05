Клуб АПЛ рискует потерять тренера за несколько дней до старта сезона – все из-за жалкой трансферной кампании
Хулен Лопетеги рассматривает возможность ухода из Вулверхэмптона. В клубе готовы к такому развитию событий.
Испанский наставник Вулверхэмптона Хулен Лопетеги может покинуть свой пост из-за неудовлетворительной работы руководства "волков" на трансферном рынке этим летом, сообщает Mirror.
Фиорентина усилилась бывшим одноклубником Миколенко – футболист в свое время не заиграл в Барселоне
По данным издания, 56-летний испанец обеспокоен составом, неспособным конкурировать в Премьер-лиге. Летом клуб продал ряд ведущих игроков, не найдя им замены.
Руководство "волков" знает о таких настроениях Лопетеги и уже разрабатывает план действий на случай его ухода, чтобы не остаться в затруднительном положении в начале сезона.
Летом Вулверхэмптон покинули такие игроки, как Рубен Невеш, Натан Коллинз, Коннор Коди, Адама Траоре и Рауль Хименес.
10 самых дорогих защитников мира: провалы МЮ и Челси, джекпот Ливерпуля, новый рекорд Гвардиолы