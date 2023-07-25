Интер Майами собирается в компанию к Месси пригласить еще одного известного игрока.

Американский клуб на своем сайте объявил, что приобрел один слот, позволяющий регистрировать игроков из-за границы. Слот был выкуплен за 150 тысяч долларов у другой команды МЛС – Сан-Хосе Эрткуэйкс. Скорее всего, Интер Майами готовится к еще одному трансферу, которым может стать переход Луиса Суареса.

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Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер американского клуба Тата Мартино подтвердил, что разговаривал с руководством о трансфере уругвайского нападающего. Однако переход Суареса осложняется тем, что Гремио не хочет отпускать игрока, по крайней мере, до конца текущего сезона.

Напомним, что Интер Майами интересовался также Андресом Иньестой, который находится в статусе свободного агента после ухода из Виссел Кобе.

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