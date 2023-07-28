Перебравшийся в ЛНЗ из ФК Акжайик полузащитник Илья Коваленко покинул черкасскую команду по согласию сторон.

Черкасский ЛНЗ, который проведет дебютный сезон в украинской Премьер-лиге, неожиданно простился с опытным полузащитником Ильей Коваленко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон – футболист получил статус свободного агента и вынужден будет искать новую команду.

Коваленко присоединился к ЛНС в декабре 2022 года и помог черкасской команде завоевать путевку в УПЛ. Игрок провел на поле пять матчей, которых не смог отличиться результативными действиями.

До этого он также защищал цвета таких клубов как Сталь, Кривбасс, Горняк, Полтава, Оболонь, Десна, Сумы, Ингулец и казахстанский Акжайик.

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