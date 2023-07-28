"В результате жеребьевки Кубка Украины команде Реал Фарма выпало ехать играть первый этап турнира в город Тростянец Сумской области. Главным в проведении жеребьевки был заложен региональный принцип, и для нас остается загадкой, как он соблюдался и почему, в результате, нашей команде выпало ехать за тысячу километров, а мы об этом узнали лишь за неделю до игры.

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Нас просто убили логистическими проблемами и, вопреки нашему желанию принять участие в Кубке Украины, мы не сможем это сделать физически – просто не сможем добраться: поезд неидеальный вариант, но и на него нет билетов туда и обратно, а перевозчики отказались ехать в этом направлении.

Поэтому было принято нелегкое решение не участвовать в этом Кубке Украины. Мы обращались с письмами и к вице-президенту УАФ Протасову А. В., и к организатору жеребьевки Дарагану В., но нам было сказано, что уже ничего сделать нельзя.

Мы предложили поменяться с командой из г. Сумы, которая должна была ехать в Киев, чтобы они играли со второй командой из Сум, а мы бы тогда могли поехать вместо них в Киев. Однако нам сказали, что уже была проведена жеребьевка и ничего сделать нельзя. Когда же мы поинтересовались, как тогда соблюден в жеребьевке территориальный принцип, если нам дали команду за 1000 км, получили ответ: "Так получилось. Наверное что-то было недоработано, но что-то изменить уже невозможно", – говорится в заявлении клуба.

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