Товарищеский матч

Хайденхайм – Аль-Ахли – 6:2

Голы: Пирингер, 41, 43, Томалла, 61, Шёппнер, 67, Тойеркауф, 70, Динкси, 90+1 – Будебуз, 44, Аль-Маджад, 72

Контрольный матч между немецким Хайденхаймом и саудовским Аль-Ахли не был доигран. При счёте 6:2 в пользу новичка Бундеслиги судья принял решение дать финальный свисток, хотя стороны договаривались между собой о том, что матч продлится два часа. Таким образом, матч продлился 90 минут.

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Как информирует Kicker, это случилось из-за плохой погоды – шёл дождь, а поле стало очень скользким. Согласно источнику, в такой атмосфере игроки Аль-Ахли проявили себя не в лучшем свете – они действовали вспыльчиво, предъявляли друг другу претензии и иногда перебарщивали в дуэлях.

За всем этим со стороны наблюдал будущий наставник Аль-Ахли Маттиас Яйссле, который ради работы в Саудовской Аравии покинул пост главного тренера Зальцбурга.

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