Сезон 2023/24 Сампдория начнёт с -2 очками в турнирной таблице Серии В.

В четверг, 27 июля, на слушаниях в Национальном федеральном суде главный прокурор Джузеппе Кине запросил 2 штрафных очка для Сампдории в сезоне 2023/24. Как информирует Gazzetta dello Sport, вынесенный приговор удовлетворил этот запрос. Таким образом, новый сезон команда начнёт с -2 очками в турнирной таблице.

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В такой способ Сампдория была наказана за задержку зарплаты игрокам в минувшем сезоне. Сумма задолженности генуэзского клуба составила более 995 тысяч евро. По итогам прошлого сезона "блучеркьятти" вылетели в Серию В.

Напомним, что летом Сампдорию возглавил Андреа Пирло.

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