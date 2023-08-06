Game4Ukraine 5 августа 2023

Команда Шевченко (синие) – Команда Зинченко (желтые) – 2:2

Голы: Зеедорф, 42, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53

Матч проходил в ожидаемо неспешном темпе, а первый гол зрители увидели аж на 38 минуте – Нобл начал комбинацию и сам же ее завершил. Однако команда Шевченко до перерыва сравняла счет благодаря невероятному голу Зеедорфа – Кларенс развернулся перед штрафной и попал в дальнюю девятку.

Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил

На старте второго тайма Срна снова вывел команду Зинченко вперед, закатив мяч в ворота после скидки Вилшера. Но Галлас на 78 минуте поставил точку в игре.