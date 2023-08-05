Легенды мирового футбола сошлись на Стемфорд Бридж, чтобы собрать деньги для украинцев.

Благотворительный матч Game4Ukraine

Команда Шевченко (синие) – Команда Зинченко (желтые) – 2:2

Голы: Зеедорф, 42, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53

Зинченко из-за травмы пропустил все спарринги Арсенала, однако на благотворительный матч для Родины вышел. Именно у Александра был шанс открыть счет – вышел на рандеву с Чехом, но пробил слишком слабо. На 10-й минуте Арсен Венгер заменил украинца, которому еще предстоит готовиться к новому сезону.

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Свой момент имел и Шевченко. Обладатель "Золотого мяча-2004" вспомнил сотрудничество с Кларенсом Зеедорфом времен Милана. Шевченко идеально обработал подачу нидерландца, однако Леманн парировал удар. Вскоре с поля ушел и Андрей Николаевич.

Желтые в общем выглядели лучше. Уилшер забил, но арбитр ошибочно зафиксировал офсайд (VAR не заказали). Пробить Чеха наконец-то удалось Ноблу. Жилберту Силва прострелил на легенду Вест Хэма, который переправил в ворота.

MARK NOBLE SCORES!



Team Zinchenko take the lead in #Game4Ukraine pic.twitter.com/AGrS8T1Jbw — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Впрочем, синие успели отыграться до перерыва. Зеедорф эффектно убрал Пиреса и влепил в девятку – 1:1. Шевченко возвращался и играл в атаке вместе с Ребровым – результата это не дало.

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF!



Rolling back the years



#Game4Ukraine pic.twitter.com/SyZT07jQQA — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Отдых затянулся на 40 минут для выступления Бумбокса, Тома Уокера и Пола Доэрти (пел на украинском). На второй тайм вышли существенно измененные составы, начали появляться нефутбольные персоны. Михаил Мудрик и Дарио Срна были в разных командах, но это не помешало теплому разговору. Именно экс-капитан "горняков" снова вывел желтых вперед. Уилшер выкатил удобную передачу Дарио, мастерски пробившего в угол.

Darijo Srna finishes off a brilliant counter attack!



Team Zinchenko back in front!



#Game4Ukraine pic.twitter.com/zztCWGGEhm — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

И снова синие ответили. Защитники соперника не смогли перехватить легкую передачу Джермейна Дефо, и седобородый Уильям Галлас не промахнулся с нескольких метров.

WILLIAM GALLAS LEVELS THE SCORING!



What a game!



#Game4Ukraine pic.twitter.com/PP0kmGtA4e — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Товарищеский матч завершился с товарищеским счетом 2:2, однако не следует забывать о главной миссии всего мероприятия. Собранные средства передадут на реконструкцию Михаило-Коцюбинской школы в Черниговской области, разрушенной российскими ракетами.

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