Евгений Коноплянка дебютировал за Клуж. Правда, вечер не будет радостным для звезды украинского футбола – его команда вылетела из еврокубков. Первый матч против Адана Демирспора завершился вничью, а сегодня румыны проиграли первый тайм. После перерыва Клуж остался в большинстве и отквитал один гол.

Тренер выпустил 4 свежих игрока, среди которых был Коноплянка, чтобы вырвать победу. Евгений даже нанес один удар по воротам. Но в добавленное время решающий гол забили турки. Лига конференций завершилась для Коноплянки за 20 минут.

Воспитанник Карпат сотворил сенсацию в Андорре, украинцы массово вылетают из Лиги конференций

Александр Драмбаев обыграл Александра Сафронова в украинском дерби. Воспитанник Шахтера с Осиеком одолел на выезде Залаэгерсег и продолжает борьбу в турнире.

Михаил Месхи вылетел из Лиги конференций. Когда украинец выходил на замену в середине второго тайма, у его Кечкемета было комфортное преимущество (1:3) по сумме двух матчей. Однако затем Рига забила один гол, на пятой компенсированной минуте – спасительный второй, а уже в овертайме (120+2) – триумфальный третий.

Евгений Макаренко также закончил борьбу в турнире, не справившись с Легией. Ордабасы проиграл на выезде, а Макаренко заработал желтую карточку. Такой же урожай у Александра Романчука. Украинский защитник помог Дебрецену взять реванш у Алашкерта, однако в серии пенальти армяне были точнее.

Лига конференций. 2-й раунд квалификации, ответные матчи

Залаэгерсег (Венгрия) – Осиек (Хорватия) – 1:2, по сумме двух матчей – 1:3

Голы: Икоба, 82 – Гергень, 9(аг), Сполярич, 73

Рига (Латвия) – Кечкемет (Венгрия) – 3:1, по сумме двух матчей – 4:3

Голы: Музинга, 62, Манкенда, 90+5, Нгом, 120+2 – Ваго, 8

Адана Демирспор (Турция) – Клуж (Румыния) – 2:1, по сумме двух матчей – 3:2

Голы: Акинтола, 43, Ндиае, 90+4 – Могос, 68

Удаление: Гравильон, 63 (А)

Легия (Польша) – Ордабасы (Казахстан) – 3:2, по сумме двух матчей – 5:4

Голы: Вшолек, 18, Рибейру, 42, Пекхарт, 71 – Садовски, 57

Дебрецен (Венгрия) – Алашкерт (Армения) – 1:2, по сумме двух матчей – 2:2 (по пенальти – 3:1)

Гол: Джуджак, 77