Полузащитник ЧФР Клуж Евгений Коноплянка пока не готов к дебюту за новый клуб.

Несмотря на то, что Коноплянка уже является игроком ЧФР Клуж, украинец не сможет дебютировать за команду в ближайшее время.

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"Коноплянке нужно 3-4 недели, чтобы он мог набрать необходимую физическую форму и уберечься от возможных травм", – приводит слова президента клуба Кристи Балая Digisport.

Напомним, Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж этим летом на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. По информации СМИ, он будет зарабатывать в румынском клубе от 15 до 20 тысяч евро.

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