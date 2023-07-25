Экс-футболист сборной Украины Евгений Коноплянка сменил клубную прописку. Игрок подписал контракт с румынским клубом ЧФР Клуж. Об этом пишет ТаТоТаке в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что соглашение Коноплянки с новым клубом рассчитано на один год – до лета 2024-го. По неофициальной информации, в Румынии Евгений будет зарабатывать около 20 тысяч евро в месяц.

Напомним, Евгений имел сразу несколько предложений как из-за границы (польская Пуща Неполомице, клубы из США и Саудовской Аравии, а также малайзийская Теренггана), так и из Украины (Александрия и Полесье).

ЧФР Клуж в прошлом сезоне финишировал в румынской Суперлиге на третьей строчке и сыграет в квалификации Лиги конференций.

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