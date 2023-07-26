"Во-первых, Коноплянка получит хорошие подъемные – 100 тысяч евро. И сама месячная зарплата будет одна из самых высоких в команде – 15 тысяч евро. В целом, в Клуже игроки получают по-разному. От нескольких тысяч евро в месяц до 20-30. То есть, у украинца сразу зарплата будет почти как у лидеров команды.

Коноплянка официально нашел новый клуб – у украинца есть шанс сыграть в еврокубках

Клуж – надежный клуб? ЧФР сейчас имеет долги. Руководители сейчас пытаются стабилизировать положение клуба и пытаются сэкономить. Но в целом Клуж – один из двух самых богатых клубов в Румынии. Вместе с бухарестским Стяуа", – поделился Рошу в интервью Українському футболу.

Напомним, что Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. Прошлый сезон Евгений провел в Краковии, сыграл 28 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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