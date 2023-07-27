Украинский голкипер Владимир Маханьков продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

Вингер Динамо официально перешел в Кривбасс

25-летний футболист подписал контракт с командой Юрия Вернидуба сроком на 3 года. В новом клубе он будет выступать под номером 30.

Напомним, Маханьков – воспитанник Динамо, однако за главную команду так и не дебютировал. Выступал за Карпаты и Полесье. Последним его местом работы был Колос, за который он играл с июля 2021 года. Защищал цвета сборной Украины разных возрастных групп (от U-17 до U-21). Transfermarkt оценивает кипера в 100 тысяч евро.

Хацкевича зрадили найближчі соратники – ще однієї помилки його репутація не переживе