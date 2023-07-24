Полузащитник Динамо Виктор Близниченко продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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20-летний вингер будет выступать за команду Юрия Вернидуба на правах аренды в течение следующего сезона. В контракте предусмотрена опция выкупа игрока.

Напомним, Близниченко – воспитанник Динамо, однако за главную команду так и не дебютировал. Сыграл за киевлян 7 матчей в Юношеской Лиге УЕФА. Прошлый сезон провел в аренде в Ингульце (1 ассист в 9 матчах). Защищал цвета сборной Украины разных возрастных категорий (от U-15 до U-17). Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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