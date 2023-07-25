Криворожский Кривбасс арендовал воспитанника донецкого Шахтера Даниила Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь, ушедший добровольцем на фронт и игравший в Испании, вернулся в чемпионат Украины

По официальной информации арендное соглашение между клубами рассчитано на один год – до лета 2024 года. Сообщается, что у криворожцев есть опция выкупа игрока.

Гончарук выступал за команды донецкого Шахтера U-17 и U-19, в частности провел 6 матчей и забил 2 гола в Юношеской лиге УЕФА. Начиная с апреля 2022 года, Даниил играл на правах аренды за испанские клубы Льеида (16 матчей, 3 гола) и Поли Эхидо (7 матчей).

Кривбасс занял седьмое место в прошлом розыгрыше чемпионата Украины. В новом сезоне команда Юрия Вернидуба стартует матчем с Александрией 30 июля.

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