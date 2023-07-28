Кривбасс готовится подписать украинского полузащитника Юрия Вакулко, сообщает "ТаТоТаке".

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25-летний хавбек, который недавно вернулся из Риги (за которую выступал с лета 2021 года), подпишет с командой Юрия Вернидуба соглашение в статусе свободного агента.

Кроме того, клуб принял решение попрощаться с нападающим Алексеем Хобленко, который прошлый сезон провел в аренде в Карпатах. К слову, 29-летним экс-форвардом Динамо интересуется несколько представителей УПЛ (его контракт с Кривбассом действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро).

Напомним, Кривбасс начнет выступления в новом сезоне УПЛ уже в воскресенье, 30 июля, выездным матчем против Александрии.

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