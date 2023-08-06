Матч между Зарей и Кривбассом проходил на левобережном стадионе в Киеве при 34-градусной жаре. Конечно, при такой погоде надеяться на высокие скорости было бесполезно – тем более в УПЛ. Впрочем, даже при таком раскладе моментов могло быть и больше.

Обсуждать в игре обеих команд до перерыва практически нечего. Команды играли бицца-бороцца, а вместо Юрия Вернидуба арбитров матом ругал его ассистент. Хотя главного тренера криворожан никто не дисквалифицировал.

Тем не менее, фаны увидели два гола. Заря открыла счет уже на 4-й минуте вследствие фола Бизимана против Волошина, хотя стоит отметить и Русина. Момент начался с его открывания на левом фланге и своевременного прострела под врывание Викентию. 11-метровый реализовал Антюх – 1:0.

Кривбасс тоже отыгрался с пенальти, который удалось заработать на 42-й минуте. Фол в штрафной луганчан выглядел более нарисованным, чем в эпизоде с Бизиманом и Волошиным. Если хавбек криворожан с большой вероятностью задел соперника ногами, то Антюх просто положил руки на спину Хомченовскому.

Так или иначе, Лунев с "отметки" пробил в девятку. 1:1! Этот эпизод тоже не был случайным, ведь ему предшествовала подача с углового и замыкание в перекладину.

Первый тайм был равным, а вот во втором Заря откровенно провалилась. Подопечные Ненада Лалатовича вообще ничего не создали у чужих ворот, да еще и остались в меньшинстве. Гулько, который вышел на 59-й минуте, умудрился получить две желтых карточки до 72-й.

Кривбасс мог забивать второй гол еще на 56-й минуте в результате "атаки веером" с прострелом Бескоровайного. В последний момент его прервали, однако уже на 57-й криворожане таки вышли вперед. Дибанго переиграл защитника на фланге и сбросил мяч в центр под удар Приходько – 1:2!

На 79-й минуте гости провели и третий гол. Лунев запорол выход один на один, но сохранил мяч для Задераки – тот же разбросал трех защитников и расстрелял ворота. К сожалению для Максима, лайнсмен заметил офсайд. На 88-й же минуте Кривбасс заработал пенальти, который взялся исполнять Хомченовский, однако капитан со всей силы зацепил в перекладину!

Добить луганчан удалось только на последних секундах вследствие их неудачного выноса. Криворожане провели молниеносную контратаку, в завершении которой Дебелко вошел в штрафную, продавил Батагова и пробросил мяч мимо голкипера. 1:3 Таким образом, у гостей сработали две замены, ведь Приходько и Дебелко вышли на поле после перерыва.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Кривбасса. Подопечные Юрия Вернидуба выиграла первый матч в новом сезоне УПЛ. Заря же стартует с двух подряд поражений в матчах, где удалось открыть счёт.

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