Украинский полузащитник Юрий Вакулко стал игроком Кривбасса, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

Украинский форвард официально сменил клуб в Европе

25-летний хавбек перебрался в команду Юрия Вернидуба в статусе свободного агента и подписал контракт на один сезон – до 30 июня 2024 года. В новом клубе игрок будет выступать под номером 22.

Напомним, Вакулко начал карьеру в Днепре в 2013 году. В сезоне 2018/19 помог Партизану завоевать серебро чемпионата Сербии. Впоследствии выступал за киевский Арсенал (в аренде) и СК Днепр-1. Последним его клубом была Рига. Провел 13 матчей за молодежную сборную Украины, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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