Кубок Украины, 1/64 финала

Горняк-Спорт – СК Полтава – 1:0 в дополнительное время

Гол: Молько, 110

Нива В – Агробизнес – 0:1 в д.ч.

Гол: Толочко, 104 (пен.)

Скала 1911 – Хуст – 5:2

Голы: Аверьянов, 2, 47, Мазур, 22, 85, Пастух, 36 – В. Луцив, 57, П. Луцив, 90+2

ЮКСА – Нива Бузова – 1:1, 4:3 в серии пенальти

Голы: Кос, 59 – Паламарь, 84 (пен.)

Ингулец – МФК Металлург – 4:3

Голы: Квасов, 9, 30, 69, Резепов, 31 – Толок, 41, Куралех, 45, Галата, 80

Металлист – Эпицентр – 1:2

Голы: Тепляков, 58 – Беженар, 49, 71

Подолье – Нива Т – 0:0, 2:3 в п.п.

ФК Николаев – Буковина – 1:0

Гол: Цюпка, 52

Удаление: Червинский, 54 (Б)

Кудривка – Кремень – 3:0

Голы: Кулик, 16, 62, Коваль, 88

Тростянец – Реал Фарма – 3:0 (техническая победа)

Сразу 4 матча затянулись более чем на 90 минут. Агробизнес и Горняк-Спорт дожимали соперников в дополнительное время, а серии пенальти по-разному завершились для Нив. Бузова уступила ЮКСА, а Тернополь лучше сыграл в футбольную лотерею, чем Подолье.

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Ингулец с хет-триком Ярослава Квасова перестрелял МФК Металлург. Другому неудачнику прошлого сезона УПЛ пришлось прощаться с Кубком. Металлист 4 дня назад проиграл Эпицентру в стартовом туре Первой лиги, а теперь и в Кубке.

Продолжается сказка единственных дошедших до этой стадии любителей. Николаев из Львовской области минимально одолел перволиговую Буковину. Кудривка не оставила мокрого места от Кременя, а Скала 1911 – от Хуста.

Не обошлось и без кабинетных побед. Одесская Реал Фарма заранее сообщила, что не собирается преодолевать около 1000 км на поединок с Тростянцем. Команда из Сумской области проходит без борьбы. Базовый день для следующей стадии – 15 августа.

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