Кубок Украины, 1/64 финала

ВАСТ – ФСК Мариуполь – 2:5

Голы: Студенко, 56, Ширяев, 80 – Батальский, 5, 28, 33, Литюк, 83 (п.), Петровсикий, 89

Чернигов-ШВСМ – Левый берег – 1:2

Голы: Койдан, 19 – Литовченко, 35, Вакуленко, 50

Дружба (Мировка) – Виктория – 1:2

Голы: Сомов, 25 – Сасовский, 70, Нелин, 81

Прикарпаттье – Карпаты Львов – 2:1

Голы: Радульский, 25, 73 – Галенков, 81

Звягель – Чайка – 5:0

Голы: Волынец, 8, Майтак, 67, Ващишин, 71, 90+2, Нестеров, 90+1

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ФСК Мариуполь на классе прошел второлиговый ВАСТ. Героем первого тайма стал Батальский, который оформил хет-трик, заложив мощный фундамент будущей победы. После перерыва николаевцы забили гол престижа, а в концовке матча Ширяев зажег интригу и надежду на спасение. Однако уже через три минуты Литюк реализовал пенальти, а затем Петровский поставил жирную точку, поведя мариупольцев в следующий раунд соревнований.

Левый берег на выезде одержал победу над Черниговом-ШВСМ. Хозяева первыми вышли вперед, но еще до перерыва гости сравняли. Сразу после отдыха киевляне забили второй раз и удержали победу до конца матча.

Виктория из Сум одолела новичка Второй лиги – Дружбу. Представители киевской Мировки не смогли успешно дебютировать на профессиональном уровне несмотря на то, что первыми вышли вперед и ушли на перерыв побеждая. В середине второго тайма гости сравняли, а в конце выжали победу.

Львовские Карпаты пропустили от Прикарпатья в середине тайма: Радульский обыграл соперника на правом фланге, вышел один на один с Ильющенковым и пробросил мимо голкипера. В середине второго тайма Владимир оформил дубль ударом с близкого расстояния под перекладину (после ужасного провала обороны "львов"). За 10 минут до завершения матча Карпаты один гол отквитали – Галенков был первым на мяче после навеса с углового от Кожанова. На последних секундах Денис мог спасти львовян, но из пределов штрафной запустил по воробьям. Неожиданный вылет Карпат на такой ранней стадии.

Еще один дебютант Второй лиги – Звягель – без проблем разобрался с Чайкой из села Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области. Подопечные Юрия Максимова забили уже в начале матча, а после перерыва в течение 4 минут добили соперника. Впоследствии был и четвертый гол, который, однако, был отменен из-за фола в атаке (толчок в спину). Уже в добавленное время Звягель забил в течение минуты еще дважды, оформив окончательный разгром.

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