В пятницу, 4 августа, состоялась третья жеребьевка Кубка Украины 2023/24. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины 2023/24 стартовала в 13:00 в Доме футбола. На этой стадии турнира сыграют 16 команд, которые выиграли свои матчи на втором предварительном этапе.

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Это 9 клубов Первой лиги, 6 представителей Второй лиги и любительский Николаев из Львовской области. Представители УПЛ в борьбу пока не вступают.

Команды были распределены на три группы по региональному принципу по просьбе клубов и в соответствии с решением Дирекции по проведению Кубка Украины.

Результаты жеребьевки Кубка Украины 4 августа 2023

Группа А

Скала 1911 – Нива Тернополь

Николаев – Агробизнес

Прикарпатье – Эпицентр.

Группа B

Звягель – ЮКСА

Локомотив – Левый Берег

Кудровка – ФСК Мариуполь.

Группа С

Ингулец – Виктория

Тростянец – Горняк-Спорт.

Базовый день матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины – 15 августа.

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