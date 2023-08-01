"У меня хорошие впечатления от того, что я увидел в клубе. Все выглядит хорошо, инфраструктура на высоком уровне, так что здесь будет приятно работать. Еще недавно Суонси был в АПЛ. Перед трансфером я общался с тренером, мы хорошо поговорили. Думаю, футбол здесь подходит мне, физический аспект подходит мне.

Кухаревич официально перебрался в клуб Чемпионшипа

Ситуация в Украине? Сложно находиться за пределами страны, когда идет война. Хочу сказать, что война не закончилась. Спасибо Великобритании и Уэльсу за поддержку украинцев. Ваши страны стали для многих украинцев вторым домом", – сказал Кухаревич в комментарии пресс-службе.

Напомним, Кухаревич подписал контракт со Суонси по схеме 3+1. Предварительную кампанию валлийские "лебеди" завершили на десятой строчке Чемпионшипа, отстав от зоны плей-офф всего на 3 очка.