Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя Шон Картер) заинтересован в приобретении лондонского клуба, сообщает Express.US.

Трансфер игрока Тоттенхэма в Россию заблокирован из-за санкций

Нынешнему боссу Джо Льюису предъявлены обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве с ценными бумагами в США. В конце этого года должен состояться суд, и британскому бизнесмену грозит серьезный срок заключения. Вероятно, Льюису станет не до Тотттенхэма, в котором он удерживает 60% акций (приобрел еще в 2001 году за 70 млн фунтов).

Jay-Z является совладельцем клуба НБА Бруклин Нетс, а теперь рассматривает возможность ворваться в АПЛ. Состояние 53-летнего рэпера оценивается в 2,6 млрд долларов, хотя он будет явно привлекать других инвесторов в случае переговоров. Рыночная оценка Тоттенхэма – 2 млрд фунтов (около 2,8 млрд долларов).

Вишенки на торте: как американский бизнес выбросил российскую мафию из Челси и АПЛ