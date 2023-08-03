О возвращении Моуры в Сан-Паулу проинформировал официальный сайт бразильского клуба. Лукас перешел в новую команду на правах свободного агента, его контракт действует до конца 2023 года.

Хамес официально нашёл новый клуб – он нехотя подписал с ним контракт

Согласно UOL, после окончания контракт с Тоттенхэмом Лукас пытался найти новый клуб в Европе, но так и не получил хороших предложений. Руководство Сан-Паулу не будет возражать, если Моура уже сейчас начнёт обсуждение своего потенциального зимнего трансфера с будущим клубом. Сообщается, что на Моуре сказался "фактор Хамеса". Игрок был воодушевлён тем, что клуб подписал звёздного колумбийца.

Моура вписал свое имя в историю Тоттенхэма, оформив хет-трик в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против Аякса (2:3) в 2019 году. Лукасу удалось за тайм забить три гола и чудом вывести лондонцев в финал турнира, где они уступили Ливерпулю (0:2).

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