Виталий Косовский больше не будет тренировать молодых кадров Кривбасса.

Стороны договорились о досрочном завершении сотрудничества, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

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Косовский возглавил Кривбасс U-19 год назад. "Красно-белые" набрали 31 очко и финишировали на 12 строчке юношеского чемпионата Украины. Пятеро подопечных Косовского попадали в заявку главной команды, один из них дебютировал в УПЛ.

Кроме легенды Динамо, Кривбасс также покидают тренер Вячеслав Нивинский и тренер вратарей Геннадий Тарасюк. Николай Кашевский и Александр Процюк продолжат работу.

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