"Кто станет лучшим бомбардиром УПЛ? Хотелось, чтобы хоть кто-то стал. Довбик? Надо смотреть, сколько он пенальти пробьет и каких. Довбику нужно доказать, что он нападающий.

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Вот если забьет в этом сезоне 20 мячей, тогда будет понятно. Вы же видите, сколько он стоит и куда его зовут? В никуда и ни за сколько! А это, на минуточку, лучший бомбардир прошлого сезона.

Все ждут голов от Ваната, но он не футболист. У него есть скорость, но он бессмысленно втыкается в защитников и получает желтые. Ему нужно выйти не один раз один на один, чтобы забить. Кажется, у Ваната задача сейчас одна – красных и желтых не набрать.

Теперь насчет форвардов Шахтера. Траоре хорошо цепляется за мячи, но он перенес серьезную травму, посмотрим, как будет играть. Келси забивает, но он не основной. Сикан вечно молодой и перспективный. Он уже давно должен не в Шахтере играть, а в низшей лиге или слабой команде. В Шахтере его держат, вероятнее всего, просто из-за того, что он свой", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, в прошлом сезоне Довбик записал в свой голевой актив 24 мяча, Ванат разделил с Буяльским звание лучшего бомбардира Динамо (12 голов), а Сикан стал лучшим в Шахтере (8 результативных попыток).

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