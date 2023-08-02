Жезус не сможет помочь Арсеналу в контрольной встрече с Монако, которая состоится сегодня, 2 августа. Об этом информирует официальный Твиттер "канониров".

"Это твое такси": Жезус жестко потролил Зинченко из-за главной проблемы украинца в Арсенале

Сообщается, что бразилец испытывает проблемы с коленом. Он отправлен не медицинское обследование.

Ровно два дня назад форвард шутил над травмами Александра Зинченко. Во время звука сирены скорой помощи Жезус сказал в адрес украинца: "Это твое такси". Это была отсылка к травме Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в мае.

Из-за повреждений украинец пропустил 17 встреч Арсенала в прошлой кампании.



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