Полузащитник Бетиса и сборной Испании Серхио Каналес решил покинуть Европу и продолжить свою карьеру за океаном.

В своих соцсетях мексиканский Монтеррей объявил о подписании 32-летнего испанца. Серхио Каналес в новом клубе выступит под 10 номером.

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Полузащитник подписал с Монтерреем трехлетний контракт с возможностью продлить еще на один сезон. Бетис получит за своего игрока 15 миллионов евро.

В Ла Лиге Каналес выступал за Реал, Валенсию, Реал Сосьедад и Бетис. В составе "зелено-белых" он отыграл 207 матчей, в которых забил 39 голов и оформил 30 ассистов. Серхио вызывался в сборную Испании. Вместе с командой он завоевал трофей Лиги Наций. В двух крайних сезонах Примеры Серхио создал наибольшее количество голевых моментов.

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