Кевин Дансо продлил контракт с Лансом до лета 2027 года. Об этом информирует официальный сайт "кроваво-золотых".

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К 24-летнему австрийцу существенный интерес проявлял действующий чемпион Италии – Наполи. Однако Дансо предпочёл сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов в составе своего действующего клуба, который за летнее трансферное окно уже успел потерять Секо Фофана и Лоиса Опенда.

Ланс эффектно высмеял Наполи в клубном видеоролике, посвящённом продления соглашения с Дансо.