"Сезон проведенный в Бельгии был полезным для меня. А накопленный международный опыт, убежден, пригодится Руху.

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Почему Кортрейк отказался выкупить контракт? В условиях сотрудничества была прописана опция, что когда я сыграю за бельгийцев указанное количество поединков, то он обязан выкупить меня. К сожалению, из-за травмы до этого показателя я не дотянул. Тогда еще оставался другой вариант: моя игра устраивает Кортрейк и он по собственной инициативе покупает меня. Этого не произошло.

Кортрейк – футбольный клуб со скромными финансовыми возможностями. И прописанная в контракте сумма отступных – более 2 миллионов евро – была ему не по карману. Поэтому и пришлось возвращаться во Львов", – сказал Сыч в комментарии Sport.ua.

Напомним, в прошлом сезоне Алексей провел за Кортрейк 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с Рухом действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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