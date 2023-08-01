Лига чемпионов, 2 раунд квалификации, ответные матчи

БАТЭ – Арис Лимасол – 3:5 (первый матч – 2:6)

Голы: Громыко, 25 (пен.), Мартынов, 45, Лаптев, 90+3 (пен.) – Бабичка, 8, Гомис, 26, Кажу, 35, Бенгтсон, 56, Степински, 74

Олимпия Любляна – Лудгороец – 2:1 (1:1)

Голы: Елсник, 18, 90+2 – Десподов, 15

Нереализованный пенальти: Десподов, 90+11 (Л)

Удаление: Сон, 83 (Л)

Слован Братислава – Зрински – 2:2 (1:0)

Голы: Чаврич, 5, Зуберу, 66 – Баришич, 75, Иванчич, 90+3

УЕФА не решается выбрасывать белорусов из своих соревнований, поэтому приспешникам террористов приходится позориться на футбольном поле. БАТЭ в 2 матчах "проглотил" 11 голов от кипрского Ариса и беславно вылетел из ЛЧ.

Битва Олимпии и Лудогорца превратилась в настоящую драму. Все катилось к экстратаймам, но форвард словенцев Тими Элсник вывел свою команду вперед в компенсированное время. Десподов имел отличный шанс таки перевести игру в дополнительные полчаса, однако не реализовал пенальти. Экс-защитник сборной Украины Игорь Пластун весь матч просидел в запасе Лудогорца.

Братиславский Слован прошел дальше благодаря голу на чужом поле. Встреча в Словакии завершилась результативными 2:2, хотя хозяева умудрились растерять комфортные 2 гола преимущества над Зрински.

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