Лига чемпионов. Квалификация, 2-й раунд

Жальгирис – Галатасарай – 2:2

Голы: Ойевуси, 47, Казлаускас, 90+2 – Бардакчи, 75, Дервисоглу, 78

Удаление: Казлаускас, 90+2

ХИК – Мольде – 1:0

Гол: Кескинен, 25

В северной дуэли сильнее оказался ХИК. Финны выиграли домашний матч у Мольде. Судьбу встречи решил удивительный гол – Танака и Кескинен поймали гостей из Норвегии на контратаке. Японец из собственной штрафной выбил в центр поля, где Кескинен подхватил мяч, сблизился с воротами и обыграл голкипера.

Goal! Topi Keskinen (HJK) finds himself one-on-one with the keeper after a great pass by Atomu Tanaka. He takes the shot early and scores!

UEFA CHAMPIONS LEAGUE HJK vs Molde@FootballReprt pic.twitter.com/PY3ybvt0BK — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 25, 2023

Литовцы сотворили большую сенсацию. Жальгирис на собственном поле расписал ничью со звездным Галатасараем. Заха еще не успел попасть в состав турецкого клуба, но Дзаньоло, Анхелиньо и Мертенс вышли на поле в Вильнюсе.

Жальгирис вообще долгое время вел в счете. В начале второго тайма Ойевуси вывел литовцев вперед. Нигериец воспользовался грубой ошибкой Нельсона, вышел под острым углом на вратаря и прицельно пробил.

GOL | Zalgiris 1-0 Galatasaray



️ 47’ Oyewusi



Nelsson'un hatası golle sonuçlandı.



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Турки отыгрались только благодаря стандарту – Бардакчи замкнул подачу Актюркоглу. А через несколько минут Галатасарай забил во второй раз. С ударом Мертенса голкипер справился, но Дервисоглу первым успел на добивание.

Галатасарай уже праздновал победу, однако Жальгирис в компенсированное время вырвал ничью. Казлаускас (чуть играл в Украине за Львов) ударом в касание замкнул подачу с фланга. Ответные матчи состоятся через неделю.

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