Лига чемпионов 2023/24, второй квалификационный раунд. Первые матчи

Арис (Кипр) – БАТЭ (Беларусь) – 6:2

Голы: Гомисс, 17 (пен), 60, Бенгтссон, 32, Бане, 40 (авт), Монтнор, 83, Стеньпиньски, 90 (пен) – Концевой, 48, Хадаркевич, 65

Шериф (Молдова) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:0

Гол: Талаль, 28

Ракув (Польша) – Карабах (Азербайджан) – 3:2

Голы: Джафаркулиев, 55 (авт), Пясецки, 71, Киттель, 90+1 – Джиджа, 73, 75

Клаксвик (Фарерские острова) – Хекен (Швеция) – 0:0

Лудогорец (Болгария) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:1

Голы: Янков, 44 – Элсник, 14

Игровой день стартовал на Кипре противостоянием между местным Арисом и БАТЭ. Недавно киприоты сыграли подозрительный спарринг с Динамо, а сегодня отгрузили белорусам три гола еще до перерыва. Во втором тайме БАТЭ сократил отставание, но получил в свои ворота еще три мяча. В итоге – сверхрезультативный матч и 6:2.

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Украинец Максим Коваль вышел в стартовом составе Шерифа на матч против Маккаби из Хайфы. В этой игре все решил единственный гол в середине первого тайма. Его автором стал Талаль. 1:0 – Шериф поедет в Израиль с преимуществом в один мяч, хотя Маккаби почти вдвое превзошел молдован за владением и нанес 10 ударов по воротам. Максим Коваль совершил 5 сейвов и стал одним из героев матча.

Владислав Кочергин традиционно появился с первых минут в составе Ракува. Украинец стал одним из героев первого раунда квалификации (гол в ворота Флоры), а сегодня вышел в старте против Карабаха. Первый тайм в Ченстохове завершился без голов, а после перерыва хозяева открыли счет. Джафаркулиев после суеты во вратарской отправил мяч сетку собственных ворот. Вскоре Ракув благодаря ужасному ляпу кипера Карабаха удвоил преимущество и, похоже, рано поверил в победу.

Наказание пришло мгновенно – Джиджа за три минуты оформил дубль. Кочергин отыграл 80 минут и уже со скамьи наблюдал за победным голом своей команды в добавленное время. 3:2 – чемпион Польши все-таки дожал оппонента. Героем стал Киттель, прошивший кипера ударом в ближний.

Клаксвик, который в предыдущем раунде опозорил венгерский Ференцварош, на Фарерах принимал шведский Хекен. Как и в домашней дуэли Клаксвика с венграми, поединок завершился нулевой ничьей. Ждем разгрома от фарерцев в Швеции?

Игорь Пластун попал в старт Лудогорца на игру с Олимпией Любляна, которая в предыдущем раунде выбила Вальмиеру с украинцем Иваном Желизко. Команды обменялись голами в первом тайме – словенцы открыли счет, но Лудогорец отыгрался. 1:1.

Ответные матчи второго раунда квалификации ЛЧ будут сыграны 1 и 2 августа.

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