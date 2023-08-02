Завершился второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2023/24, второй квалификационный раунд, ответные матчи

Астана – Динамо Загреб – 0:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Марочкин, 24 (аг), Марин, 90+2

Карабах – Ракув – 1:1 (2:3)

Голы: Джиджа, 60 – Тудор, 52

Генк – Серветт – 2:2, 1:4 в серии пенальти (1:1)

Голы: Ндаишимие, 28, Арокодаре, 51 – Конья, 36, Бедия, 63

Удаление: Кривелли, 3 (С)

Маккаби Хайфа – Шериф – 4:1 в дополнительное время (0:1)

Голы: Чери, 33, Джабер, 85, Давид, 105+2, Шуранов, 107 – Талаль, 20 (пен.)

Мольде – ХИК – 2:0 (0:1)

Голы: Эриксен, 74, Брюнгильдсен, 89

Хекен – Клаксвик – 3:3, 3:4 в серии пенальти (0:0)

Голы: Сана, 24, Лаюни, 48, Садик, 105+1 – Фредериксберг, 17, 53, Абрахамссон, 109 (аг)

Копенгаген – Брейдаблик – 6:3 (2:0)

Голы: Гонсалвеш, 33, Ахури, 35, Ларссон, 37, Оскарссон, 45+1, 47, 56 – Сванторссон, 9, Стейндорссон, 51, Гуннлаугссон, 75

Галатасарай – Жальгирис – 1:0

Гол: Мертенс, 31

Богдан Михайличенко закрепляется в статусе основного игрока Динамо. На выходных украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Хорватии, а сегодня помог добить Астану. Левый защитник загребцев отыграл все 90 минут матча, завершившегося еще одной уверенной победой.

У Владсилава Кочергина обратная ситуация. Первый матч против Карабаха он начинал в старте, однако теперь получил от тренера лишь финальные полчаса. К счастью, Ракуву удалось удержать домашнее превосходство и пройти дальше.

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Максим Коваль повторить достижение земляков не сумел. Его Шериф до 85 минуты сохранял нужный результат против Маккаби Х, но все же пропустил от Джабера. В экстратайме молдаване рассыпались окончательно – 1:4. Один из голов в активе этнического украинца Эрика Шуранова.

Серветт показал стальной характер в битве с Генком. Швейцарцы провели 120 минут в меньшинстве, дважды отыгрывались и дотерпели до серии пенальти, которую уверенно выиграли. Следующий соперник – Рейнджерс.

В паре Мольде и ХИКа ключевым оказался фактор домашнего поля. Норвежцы проиграли в Финляндии, но дома взяли реванш благодаря ударным 20 минутам в конце. Едва ли не главная сенсация стадии в активе Клаксвика. Фарерцы затащили Хекен в сумасшедшую перестрелку с 6 голами и серию пенальти, которая оказалась триумфальной именно для островитян.

Весело было и в матче Копенгагена против Брейдаблика, хотя без турнирной интриги. Датчане снова победили, а их хавбек Орри Оскарссон наказал команду отца Оскара Торвальдссона хет-триком.

Звездный Галатасарай с огромным трудом одолел Жальгирис. Судьбу всего противостояния решил гениальный гол Мертенса. Экс-форвард Наполи идеально поймал подачу с углового и вколотил в верхний угол – готовый претендент на гол сезона ЛЧ!

Estamos en agosto, pero Dries Mertens acaba de anotar uno de los mejores goles de la UCL 23/24.



GOLAZO.



pic.twitter.com/y13saDbV50 — Alejandro (@AleParra__) August 2, 2023

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