Сегодня состоялись еще 4 матча второго раунда квалификации ЛЧ. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов. Квалификация, 2-й раунд

Динамо Загреб – Астана – 4:0

Голы: Шпикич, 36, Иванушец, 41, 43, 56

Серветт – Генк – 1:1

Голы: Рулье, 78 – Арокодаре, 21

Зрински – Слован Братислава – 0:1

Гол: Зуберу, 53

Брейдаблик – Копенгаген – 0:2

Голы: Ларссон, 1, Фольк, 32

Богдан Михайличенко только вчера официально присоединился к загребскому Динамо и пока вынужден довольствоваться местом в запасе. Партнеры очень уверенно разобрались с Астаной.

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Погром начал Шпикич, а затем зрители стали свидетелями бенефиса Луки Иванушеца. За предыдущие 25 матчей в ЛЧ вингер Динамо мог похвастаться одним голом, зато теперь грохнул сразу хет-триком. Михайличенко вышел на финальные 20 минут, чтобы зафиксировать "сухой" разгром. 4:0 – матч в Казахстане выглядит формальностью.

В паре Серветта и Генка интриги гораздо больше. Соперники обменялись голами, потому все решит встреча в Бельгии. Братиславский Слован будет принимать Зрински с минимальным преимуществом. Все благодаря точному удару ганца Шарани Зуберу.

Копенгаген организовал себе еще больший гандикап на выезде. Датчане ошеломили Брейдаблик голом на первой минуте, а к перерыву закрепили успех. Интересной особенностью этой пары является семейное противостояние. Главный тренер Брейдаблика Оскар Торвальдссон уступил сыну Орри Оскарссону, отыгравшему 20 минут за Копенгаген.

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