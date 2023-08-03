Лига чемпионов: определились пары 3-го квалификационного раунда – украинцы узнали соперников
Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов 2023/24.
СК Днепр-1, к сожалению, не смог пробиться в следующую стадию, уступив по сумме двух матчей Панатинаикосу (3:5). Впрочем, три украинца, выступающих за границей, продолжают бороться за путевку в групповой этап Лиги чемпионов – Богдан Михайличенко (Динамо Загреб), Руслан Малиновский (Марсель) и Владислав Кочергин (Ракув).
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Путь чемпионов
Ракув (Польша) – Арис Лимасол (Кипр)
Слован Братислава (Словакия) – Маккаби Хайфа (Израиль)
АЕК (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия)
Олимпия Любляна (Словения) – Галатасарай (Турция)
Копенгаген (Дания) – Спарта Прага (Чехия)
Клаксвик (Фарерские острова) – Мольде (Норвегия)
Путь представителей лиг
Брага (Португалия) – Бачка-Топола (Сербия)
Рейнджерс (Шотландия) – Серветт (Швейцария)
Панатинкаикос (Греция) – Марсель (Франция)
ПСВ (Нидерланды) – Штурм (Австрия)
Первые встречи этой стадии состоятся 8/9 августа, а ответные матчи – 15 августа. Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 7 августа.
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